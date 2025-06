Giorgio Gori | L’Italia paga l’energia più di tutti in Europa | indispensabile l’indipendenza dal gas

Giorgio Gori, europarlamentare, evidenzia come l’Italia sia tra i paesi europei che più pagano per l’energia, sottolineando l’indispensabile autonomia dal gas. Durante il dibattito su “Politica Energetica al 2050”, ha illustrato la priorità di puntare su fonti alternative e nucleare per garantirci un futuro sostenibile e indipendente. La sfida energetica non è solo strategica, ma anche un investimento sulla qualità della nostra vita futura.

L’intervento completo dell’europarlamentare Giorgio Gori all’evento “Politica Energetica Nazionale al 2050: il Nucleare come parte del futuro?”, svoltosi venerdì 6 giugno 2025 nella Sala Sestini del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni di Bergamo. Il tema energetico è fondamentale per due motivi: Il primo è quello della decarbonizzazione, che riguarda non solo l’economia in senso stretto, ma anche i nostri stili di vita, il modo in cui produciamo, ci spostiamo, consumiamo, abitiamo. L’obiettivo è chiaro: contribuire concretamente alla mitigazione del cambiamento climatico. Il secondo binario è più immediato e pragmatico: la questione del costo dell’energia, che grava pesantemente su famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

In questa notizia si parla di: Giorgio Gori Italia Paga

