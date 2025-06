Giochi a misura di bambino Inaugurato il nuovo Parco

un luogo magico dove i sogni dei più piccoli si realizzano tra colori vivaci e giochi sicuri. Un investimento che valorizza il cuore del paese, rafforzando il senso di comunità e offrendo un’oasi di spensieratezza per le future generazioni. Il nuovo parco giochi di Scarlino è davvero il sorriso più bello del nostro borgo, un punto di incontro che rende ancora più speciale questa comunità.

SCARLINO Un parco giochi riqualificato dove i bambini di Scarlino possono giocare in modo spensierato e in sicurezza, che porta il nome di una figura che per generazioni ha accompagnata la nascita di centinaia di scarlinesi. È questo lo spazio pubblico che è stato inaugurato a Scarlino, una cerimonia che ha visto le presenze non solo delle autorità scarlinesi, ma anche dei bambini provenienti dalla scuola primaria del borgo. Il parco è intitolato a Oria Cassigoli, una donna che ha dedicato la sua vita allo svolgimento della sua professione di ostetrica. Figlia di operai scarlinesi, Oria Cassigoli è stata l'unica della sua famiglia a diplomarsi e a intraprendere un percorso professionale che l'ha resa una figura fondamentale per la comunità.

