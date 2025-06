Gioca a padel ignorando i dolori in campo finisce in ospedale | “Coaguli nei polmoni e micro-infarti”

La passione per il padel può spingere anche i più forti a ignorare segnali di dolore, ma a volte il prezzo è troppo alto. La storia di Carmen Castillòn, campionessa spagnola che ha sfidato i limiti fino alle semifinali in Romania, ci ricorda quanto sia importante ascoltare il nostro corpo. Ignorare i sintomi può portare a conseguenze gravi: coaguli di sangue e micro infarti. Continua a leggere.

La campionessa spagnola di padel, Carmen Castillòn ha giocato fino ad arrivare alle semifinali il torneo FIP in Romania malgrado "forti dolori al petto e alle costole e fatica nel respirare". Gettata la spugna, in ospedale le hanno diagnosticato coaguli di sangue che le causavano micro infarti polmonari. "Ho lottato duramente" ha poi raccontato sui social, "ma il mio corpo alla fine mi ha fermata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Padel Dolori Ospedale Coaguli

Gioca a padel ignorando i dolori in campo, finisce in ospedale: “Coaguli nei polmoni e micro-infarti” - La campionessa spagnola di padel, Carmen Castillòn ha giocato fino ad arrivare alle semifinali il torneo FIP in Romania malgrado "forti dolori al ... Leggi su fanpage.it