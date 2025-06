Ginosa e Marina di Ginosa sempre più a misura di bici con la realizzazione di nuove piste ciclabili

Ginosa e Marina di Ginosa si confermano sempre più a misura di bici, grazie alle nuove piste ciclabili realizzate con il finanziamento regionale di 750.000 €. Questa iniziativa, inserita nel programma di mobilità urbana sostenibile della Puglia, trasforma il territorio in un esempio di mobilità dolce e accessibile. Un passo importante verso città più verdi e vivibili, che valorizza il benessere dei cittadini e la tutela dell’ambiente. La rivoluzione ciclabile sta finalmente prendendo forma.

Tarantini Time Quotidiano Per quanto riguarda Ginosa, è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia ( PR PUGLIA 2021-2027 – Priorità III "Mobilità urbana sostenibile" – Azione 3.1 "Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile" Sub – Azione 3.1.2 "Promuovere le infrastrutture ed i servizi di mobilità dolce ciclopedonale a scala urbana e suburbana" ) per un importo pari a 750.000 € il progetto "Ginosa Ciclabile", che prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile lungo circa 1,7 km, pensato per connettere in sicurezza il centro cittadino e il quartiere Poggio.