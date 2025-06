Ginny & Georgia 4 quando esce? La data le anticipazioni sulla trama e tutto quello che sappiamo

Se siete appassionati di Ginny & Georgia, preparatevi a scoprire tutto sulla quarta stagione: data di uscita, anticipazioni sulla trama e le novità dagli autori! La serie, già rinnovata, tiene alta l’attenzione dei fan, ma quando potremo vedere i nuovi episodi su Netflix? E cosa ci aspetta in questa attesa? Ecco tutte le informazioni aggiornate e le anticipazioni che vi terranno col fiato sospeso.

Ginny & Georgia è stata già rinnovata per una quarta stagione, ma quando uscirà su Netflix e cosa succederà? Le dichiarazioni degli autori e tutto quello che si sa.

