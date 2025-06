Gimenez in gol con il Messico | come lo gestirà Allegri nel suo Milan?

Santiago Gimenez ha lasciato il segno con il suo gol in Nazionale, accendendo l'interesse sul suo potenziale nel Milan. Max Allegri, esperto nel gestire attaccanti di grande calibro, si trova ora di fronte a una sfida entusiasmante: come integrare il talento emergente di Gimenez nel suo schema tattico e farlo diventare un'arma decisiva per la squadra. La sua gestione potrebbe scrivere un nuovo capitolo di successi rossoneri.

