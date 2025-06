Gilmour | Dire di essere campione d’Italia è incredibile il duro lavoro serve per vivere questi momenti

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha espresso tutta la sua emozione nel sentirsi campione d’Italia, sottolineando quanto il duro lavoro sia fondamentale per vivere momenti così straordinari. Con uno sguardo rivolto alla partita di questa sera tra Liechtenstein e Scozia, il giovane talento si impegna a reagire positivamente alle recenti delusioni e a fare il massimo per riscattarsi. La sfida è aperta, e l’attenzione è tutta sulla voglia di rinascita della Scozia.

Questa sera l'amichevole tra Liechtenstein e Scozia; il centrocampista del Napoli Billy Gilmour è intervenuto in conferenza stampa insieme al ct Clarke. Gilmour: «Dire di essere campione d'Italia è una sensazione incredibile». Gilmour ha dichiarato: «Stiamo cercando una reazione positiva. Ovviamente non ci siamo resi giustizia in casa contro l'Islanda la Scozia ha perso 3-1, ndr. E' stato un risultato deludente per i tifosi, quindi cercheremo di vincere la prossima partita.» Sulla stagione appena conclusa al Napoli e lo scudetto vinto: «Ho finito la stagione ad alto livello e volevo portare tutto ciò che ho imparato in queste partite qui.