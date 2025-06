Giffoni 2025 | l’immagine ufficiale del festival è un invito a Diventare Umani

Giffoni 2025 si prepara a incantare il mondo con la sua 55esima edizione, dal 17 al 26 luglio nella suggestiva cittadina campana. L’immagine ufficiale, creata dal talento di Luca Apolito, è un invito potente a riflettere sul nostro essere umani. Con il tema “Becoming Human”, questa edizione promette di esplorare emozioni, sogni e identità . Un volto misterioso emerge, simbolo di un cammino che ci invita a scoprire chi siamo davvero...

Presentata la nuova immagine ufficiale per la 55esima edizione del Giffoni Film Festival 2025, in programma nella cittadina campana, da cui prende il nome la kermesse, dal 17 al 26 luglio. L'evento cinematografico si presenta per questa edizione con un tema importante e ambizioso: "Becoming Human", ovvero "Diventare umani". Nell'immagine – realizzata del direttore creativo del Festival di Giffoni, Luca Apolito – è visibile un volto che appare spezzato in due, un labirinto che interroga, simboli che parlano della vita, del tempo, della memoria e del sogno.

