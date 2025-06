Gianluca Fenucci | 31 anni di carriera nel campionato di Eccellenza

Gianluca Fenucci, con 31 anni di esperienza nel campionato di Eccellenza, si appresta a vivere un'altra stagione ricca di emozioni e sfide. Il prossimo campionato celebrerà il suo 35esimo anniversario, testimoniando la sua profonda conoscenza e passione per questa categoria. Con partecipazioni di club blasonati e una competizione sempre più agguerrita, il suo ruolo di protagonista è più che mai centrale. A conoscere molto bene la categoria dell’Eccellenza, Gianluca...

Il prossimo campionato di Eccellenza festeggia il suo 35esimo anniversario e come sempre vedrà al via compagini blasonate. Come nelle ultime due stagioni la rappresentanza maggiore spetta al Maceratese (7 squadre, una in più di anno scorso); segue con 4 partecipanti la provincia di Pesaro Urbino, con 3 squadre la provincia di Ancona e con 2 quella di Fermo e una quella di Ascoli Piceno. A conoscere molto bene la categoria dell'Eccellenza avendoci allenata per 13 stagioni è Gianluca Fenucci, tornato alla Biagio Nazzaro a Chiaravalle (in Promozione) dove è nato e vissuto e dove ha inanellato diversi successi sportivi.