Giampaolo Simi a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

Nel cuore della libreria Ghibellina, Giampaolo Simi ci conquista con il suo stile inconfondibile, tra personaggi complessi e trame avvolgenti. "Tra lei e me" e "Due uomini" sono capolavori che disegnano un mondo di ombre e verità nascoste, dove ogni scelta può essere fatale. Scopri come Simi intreccia il bene e il male, lasciandoci domandare: fino a che punto possiamo fidarci di ciò che vediamo?

Giampaolo Simi Tra lei e me, Sellerio Due uomini, l’omicidio di una donna, la notte interminabile prima di un interrogatorio e un narratore di razza che inchioda il lettore in una rete ambigua, una storia di ribaltamenti e colpi di scena nella quale è assai arduo decidere da che parte stare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Giampaolo Simi a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

In questa notizia si parla di: Giampaolo Simi Scrittori Borgo

Incontro con l’autore Giampaolo Simi - Nella suggestiva cantina Frassinelli di Mareno di Piave, Sonia Ceschin incontra lo scrittore toscano Giampaolo Simi per presentare il suo atteso romanzo “Tra lei e me”, edito da Sellerio e in uscita il 13 maggio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scrittori in Borgo 2025; Scrittori in borgo | La rassegna letteraria della libreria Ghibellina; Il festival Scrittori in Borgo.

Scrittori in Borgo dialogo con Simi - Domani alle 21 (in diretta facebook sulla pagina della libreria Ghibellina e di "Scrittori in Borgo") Giampaolo Simi dialogherà con Leonardo Vannucci sul nuovo libro "L’estate di Piera", edito ...

Il festival Scrittori in Borgo - Roberta Mori, Giampaolo Simi, Margherita Loy, Ciriaco Offeddu, Piergiorgio Pulixi, Silvia Bencivelli, Luca ...

Festival del Giallo, è il giorno di Simi - L’autore sarà intervistato dallo scrittore Antonio Maddamma.