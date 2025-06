Giallo di Villa Pamphili l’appello della Questura per identificare la vittima Diffuse le immagini dei tatuaggi

Roma, 9 giugno 2025 – Una donna caucasica, di età compresa tra i 20 e i 30 anni; capelli chiari; alta 1,64 per 58 chili. Sono le caratteristiche del cadavere rinvenuto all'interno del parco di Villa Pamphili, a Roma. La polizia chiede il concorso nella identificazione della vittima. Non si esclude - scrive la Questura di Roma in un comunicato - che la donna fosse con una bambina di tenera età, fra i 6 mesi e un anno. La zona del ritrovamento del corpo del bimbo di circa sei mesi aVilla Pamphili a Roma. Sul posto la polizia con la scientifica e la squadra mobile. Roma, 7 giugno 2025 ANSAMASSIMO PERCOSSI La Questura ha diffuso le immagini con la ricostruzione dei tatuaggi presenti sul corpo della donna trovata morta sabato pomeriggio all'interno di villa Pamphili, a circa duecento metri dal cadavere della bimba di pochi mesi.

