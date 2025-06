Giallo di Villa Pamphili la scoperta sul corpo della bimba

Due giorni dopo l’orrore che ha scosso Villa Pamphili, il mistero si infittisce: cosa si nasconde dietro la tragica scoperta dei corpi di una neonata e di una donna in uno dei parchi più amati di Roma? La scena appare surreale, lasciando senza fiato chiunque passi di lì. Le autorità indagano con attenzione, ma ancora molte domande restano senza risposta, mentre il silenzio del parco sembra celare un segreto inquietante...

Sono passati due giorni dalla scoperta che ha sconvolto la quiete di Villa Pamphilj, uno dei parchi più amati di Roma. In un pomeriggio che sembrava come tanti, alcuni passanti si sono imbattuti in una scena sconvolgente: tra i cespugli, giaceva il corpicino di una neonata, immobile al punto da sembrare una bambola. L’orrore è esploso quando, due ore dopo, è stato rinvenuto anche il cadavere di una donna, avvolto in una coperta a poca distanza. Leggi anche: Bimba e donna trovate morte, scoperta choc dai residenti: “Cosa succede di notte nel parco” Leggi anche: Incidente devastante sulla statale, ci sono morti: scoperta terribile Madre e figlia: il legame confermato dall’autopsia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Giallo di Villa Pamphili, la scoperta sul corpo della bimba

