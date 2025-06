Giallo di Villa Pamphili la polizia chiede aiuto e diffonde le foto dei tatuaggi

Nel misterioso giallo di Villa Pamphili, la polizia chiede il vostro aiuto diffondendo le foto dei tre tatuaggi della donna trovata senza vita nel parco romano, vicino a una bambina. Ogni dettaglio potrebbe essere fondamentale per far luce su questo enigma. Se avete informazioni utili, non esitate a chiamare il 112: la vostra collaborazione può fare la differenza.

Sono in tutto tre i tatuaggi della donna rinvenuta senza vita nel parco romano a breve distanza dal corpo di una bambina: chiunque sapesse qualcosa è invitato a chiamare il 112.

Non so perché questa notizia terribile non abbia finora avuto eco mediatica. Un sacco con il corpo di una donna e il cadavere di una bambina di circa 6 mesi ritrovati a villa Pamphili,il parco più grande di Roma Partecipa alla discussione

Giallo Villa Pamphili: autopsia senza risposte, dai tatuaggi all'ipotesi strangolamento. I dubbi degli investigatori Partecipa alla discussione

