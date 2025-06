Giallo di Villa Pamphili La neonata è stata strangolata l’ipotesi choc degli investigatori

Un mistero avvolge Villa Pamphili: la tragica morte di una neonata e di una donna, forse madre e figlia, ha scosso Roma. Le prime ipotesi degli investigatori suggeriscono un possibile strangolamento, alimentando un giallo che tiene con il fiato sospeso tutta la città . La caccia all’uomo dell’Est prosegue senza sosta, mentre si attendono sviluppi che possano fare luce su questa drammatica vicenda.

Roma, 9 giugno 2025 - La neonata trovata morta assieme a una donna, probabilmente la madre, sabato pomeriggio a villa Pamphili a Roma, potrebbe essere stata strangolata. E' l'ipotesi choc a cui stanno lavorando gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Roma, alla luce della autopsia effettuata sul corpo della piccola di 6 mesi. Giallo di villa Pamphili, mamma e figlia di 5 mesi trovate morte. Caccia a un uomo dell’Est Si attende però ancora l'esito del test del Dna, che deve accertare la vera identità della piccola e della donna, probabilmente madre e figlia, trovate morta a circa 200 metri di distanza l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giallo di Villa Pamphili. La neonata è stata strangolata, l’ipotesi choc degli investigatori

