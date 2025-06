Giallo di villa Pamphili i nuovi sviluppi | dall’uomo col fagotto all’ematoma alla nuca della bimba

Nel cuore di Villa Pamphili, un mistero avvolge il giallo che coinvolge una neonata di soli cinque mesi e una donna di 40 anni trovate senza vita nel parco romano. Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per svelare i dettagli di questa tragica vicenda, la cui natura si fa sempre più inquietante con ogni nuovo sviluppo. La caccia al colpevole continua, mentre le domande rimangono irrisolte: cosa si nasconde dietro questi drammatici eventi?

Gli investigatori stanno cercando di risolvere il mistero attorno al ritrovamento dei corpi di una neonata di appena 5 mesi e di una 40enne nel parco romano di Villa Pamphili. Al momento, gli inquirenti sono impegnati a individuare il responsabile di quello che la procura ha già definito un duplice omicidio aggravato. L'autopsia sul corpo delle due vittime, originarie dell'est Europa secondo Rainews, è stata eseguita oggi anticipatamente ieri sera secondo il Corriere della sera. Sul corpo della donna non ci sarebbero segni evidenti di violenza, mentre la piccola ha un segno sulla nuca che potrebbe risalire a un colpo ricevuto.

In questa notizia si parla di: Villa Pamphili Giallo Sviluppi

