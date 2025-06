Giallo a Villa Pamphili | una madre una figlia e il silenzio che uccide

Nel cuore verde di Roma, Villa Pamphili si trasforma in una scena di mistero e dolore. Una madre e sua figlia, trovate senza vita tra i cespugli, evocano un silenzio che uccide più di qualsiasi parola. In questo angolo di natura e storia, il dramma si svela nascosto tra le fronde, lasciando la città sgomenta. La verità potrebbe essere più vicina di quanto sembri, e il silenzio che avvolge questa tragedia è destinato a spezzarsi.

Nel cuore verde di Roma, dove il sole filtra tra i rami e il tempo sembra più gentile, la morte è arrivata in punta di piedi: due corpi, una donna e una bambina, distesi tra i cespugli come due fiori strappati, sono stati trovati nel pomeriggio di sabato 7 giugno a Villa Pamphili, una delle ville storiche più amate della Capitale. Lì dove si passeggia, si corre, si ride. Lì dove il verde è promessa di bellezza, è stato un frequentatore del parco a notare qualcosa tra le foglie, verso le 16,30: pensava fosse un bambolotto. Era invece il corpo senza vita di una neonata di circa sei mesi. Poche ore dopo verso le 19,30,, un urlo spezza l'aria: una ragazza, mentre gioca a pallavolo, intravede un braccio che spunta da un sacco nero.

