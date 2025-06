Giallo a Quaregna Cerreto trovato in casa il cadavere in decomposizione di un uomo | indagini in corso

Un enigma avvolge Quaregna Cerreto, dove il corpo in decomposizione di Vito Carella, uomo di 71 anni originario del Belgio, è stato scoperto in casa sua. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragica scoperta, mentre gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi momenti della vittima. Un caso che tiene con il fiato sospeso la comunità biellese, lasciando aperte molte domande e poche risposte. Continua a leggere.

In un appartamento a Quaregna Cerreto, nel biellese, è stato trovato il corpo in stato avanzato di decomposizione di Vito Carella, 71enne di origini belghe: si ipotizza la morte per cause naturali, ma sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

