Ghost | annunciato il nuovo film anime dal creatore di Full Metal Alchemist

Ghost, il nuovo film anime annunciato da Shingo Natsume, promette di essere un capolavoro ricco di emozioni e innovazione. Con un curriculum che include titoli di successo come One-Punch Man e Sonny Boy, Natsume porta la sua visione unica sul grande schermo, creando un’opera originale che lascerà il segno nel panorama dell’animazione. Il progetto vede il coinvolgimento di talenti di prim’ordine e si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più attesi del 2027.

Un nuovo, ambizioso progetto anime è pronto a conquistare il grande schermo, grazie alla direzione di Shingo Natsume, famoso per essere stato il regista di anime di successo quali Space Dandy, Bokurano, One-Punch Man, Sonny Boy e il key animator di Full Metal Alchemist. La sua è una figura di rilievo nel panorama e ora, con un post su X, annuncia il film originale Ghost, con l’uscita nelle sale prevista nel 2027. Il progetto vede il coinvolgimento dello studio Madhouse e della celebre mangaka Natsume Ono. L’opera promette di esplorare emozioni umane complesse attraverso la storia di una misteriosa ragazza chiamata Nike. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ghost: annunciato il nuovo film anime dal creatore di Full Metal Alchemist

