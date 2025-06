Gessica investita e uccisa a 14 anni al centro commerciale | l’amico 16enne in ospedale non ricorda nulla

Una tragica tragedia scuote Tolentino: Gessica, 14 anni, perde la vita dopo essere stata investita da un furgone mentre era con un amico di 16 anni. Mentre il conducente, un 40enne, si dichiara vittima di un improvviso abbaglio solare, le indagini proseguono tra sequestri e analisi. La comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte, cercando risposte in questa drammatica cronaca. Continua a leggere.

Il 40enne al volante del furgone che ha investito la 14enne e l'amico 16enne a Tolentino è risultato negativo ai test per alcol e droga. L’uomo ha detto si essere stato abbagliato dal sole e di non aver visto i due ragazzi. Intanto il furgone è stato sequestrato come pure i due cellulari trovati all’interno. 🔗 Leggi su Fanpage.it