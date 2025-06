Germania auto perde controllo | sette feriti durante esibizione stuntman

Un'onda di adrenalina si trasforma in tragedia: durante un emozionante spettacolo di stunt automobilistici a Leinfelden-Echterdingen, sette persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite dopo che un'auto ha perso il controllo. L'incidente avvenuto davanti a un negozio Obi, davanti a circa 300 spettatori, ha scioccato tutti. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questa drammatica giornata.

Sette persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite durante un’ esibizione di acrobazie automobilistiche a Leinfelden-Echterdingen, nel Baden-WĂĽrttemberg, in Germania. Come riporta Bild, l’incidente è avvenuto intorno alle 15.12 davanti a un negozio di ferramenta della catena Obi. Circa 300 persone stavano assistendo all’Adrenalin Arena – Stunt & Action Show’. Il figlio ventunenne dell’organizzatore voleva guidare un’auto su una rampa ed eseguire un ribaltamento controllato. Ma poi l’auto ha perso il controllo e gli spettatori non hanno avuto alcuna protezione. Un video mostra il conducente sfrecciare su una rampa, perdere il controllo del veicolo, poi ribaltarsi ripetutamente e schiantarsi contro gli spettatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it