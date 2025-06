Genova via libera alla nuova giunta | Montanari assessore alla Cultura | Tutti i nomi

Genova traccia un nuovo corso: via libera alla nuova giunta guidata da Montanari, con l’arte e la cultura al centro, mentre il creatore dei Rolli Days colpisce con una nomina a sorpresa, lasciando indietro Morettini. Anche Pesci, ex dirigente Amt, fa spazio, passando le deleghe ai Trasporti a Emilio Robotti di Alleanza Verdi-Sinistra. Un cambiamento che segna un nuovo capitolo per la città.

