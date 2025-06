Genova riuscita la separazione delle gemelle siamesi al Gaslini | intervento record

Genova ha fatto ancora una volta la storia della medicina con un intervento record: la separazione delle gemelle siamesi, unite da torace e addome, nate nel dicembre 2024 in Burkina Faso. Un’impresa senza precedenti, condotta dall’equipe dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che ha dimostrato come l’innovazione e la dedizione possano superare ogni limite. Una sfida medica che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della città e del mondo.

Una sfida chirurgica senza precedenti. All’Istituto Giannina Gaslini di Genova si è consumata una vera e propria impresa medica: l’ intervento di separazione di due gemelle siamesi, nate nel dicembre 2024 in Burkina Faso, unite da torace e addome. Le piccole condividevano organi vitali: il fegato e un lembo del pericardio. Un’équipe di oltre cinquanta operatori – medici, infermieri, tecnici – ha lavorato incessantemente per oltre 12 ore nella sala operatoria del Gaslini, portando a termine un’operazione di straordinaria complessitĂ . Un caso che incarna la solidarietĂ globale. Le due bambine sono arrivate in Italia lo scorso 20 maggio, grazie all’intervento dell’associazione Una Voce per Padre Pio, nell’ambito di un programma umanitario in collaborazione con l’ospedale genovese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Genova, riuscita la separazione delle gemelle siamesi al Gaslini: intervento record

In questa notizia si parla di: Genova Separazione Gemelle Siamesi

Genova, separate due gemelline siamesi nate in Burkina Faso: 12 ore in sala operatoria - Le due gemelle siamesi operate al Gaslini di Genova sono nate a dicembre 2024 in Burkina Faso ef erano unite nella regione toracica e addominale ... Leggi su msn.com

Gemelle siamesi, l'intervento di separazione all'ospedale Gaslini di Genova - Il delicato e complesso intervento, durato 12 ore, ha coinvolto oltre 50 professionisti. Leggi su corriere.it

Gemelle siamesi di 6 mesi separate dopo operazione di 12 ore al Gaslini, coinvolti 50 sanitari: “Un successo” - Le due sorelline erano unite nella regione toracica e addominale e condividevano il fegato e parte del pericardio ... Leggi su fanpage.it