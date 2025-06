Genova Piciocchi | Resto in consiglio comunale metto la mia esperienza a disposizione

Genova si prepara a una nuova fase di impegno e rinnovamento, con figure di esperienza pronti a fare la differenza. Tra queste, l'ex vicesindaco reggente e candidato del centrodestra, Piciocchi, ha annunciato con entusiasmo: “Resto in consiglio comunale e metto la mia esperienza a disposizione.” Ora, come capogruppo di Vince Genova, si apre un capitolo cruciale per il futuro della città , puntando a un progresso condiviso e concreto.

L'ex vicesindaco reggente ed ex candidato del centrodestra ha ufficializzato la sua scelta: "Sarò il capogruppo di Vince Genova".

