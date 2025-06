Genova intervento record al Gaslini | separate due gemelline siamesi

Un'impresa straordinaria, un esempio di eccellenza e dedizione: all'Istituto Gaslini di Genova, 50 professionisti hanno condotto un intervento storico di oltre 12 ore per separare due gemelline siamesi provenienti dal Burkina Faso. Un'operazione complessa, resa possibile grazie a un team multidisciplinare e all'impegno di tutto il personale, che ha scritto una nuova pagina nella medicina pediatrica. La loro storia dimostra come la speranza e la competenza possano superare ogni limite.

Cinquanta professionisti, 12 ore di sala operatoria per un intervento record, necessario per la separazione di due gemelle siamesi, nate in Burkina Faso nel dicembre 2024 e unite nella regione toracica e addominale. È successo all'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Le bambine, che condividevano il fegato e parte del pericardio, sono giunte in Italia il 20 maggio grazie all'associazione Una Voce per Padre Pio, nell'ambito del programma umanitario sanitario attivato in collaborazione con il Gaslini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Genova, intervento record al Gaslini: separate due gemelline siamesi

