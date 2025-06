Genova giovane donna in fuga dall' ospedale con la figlia neonata le tracce portano verso la Francia

In un’atmosfera di tensione e mistero, una giovane donna genovese e la sua neonata sono scomparse dall’ospedale Villa Scassi, con destinazione incerta verso la Francia. La madre, preoccupata per le condizioni di salute di entrambe e temendo di perdere la piccola dopo un’udienza con i giudici minorili, ha scelto di fuggire. Le autorità sono al lavoro per ritrovarle, ma il loro destino rimane ancora avvolto nel mistero.

La madre temeva di perdere la piccola dopo l'udienza con i giudici minorili. Preoccupano le condizioni di salute di entrambe. Polizia e carabinieri al lavoro Una donna di origine marocchina è scomparsa da alcuni giorni dal Villa Scassi: la paziente si è allontanata con la sua bambina di appena 42 giorni dal reparto di Ostetricia dell'ospedale di Sampierdarena.

