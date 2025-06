Genoa e Samp incontrano Salis a Tursi Blazquez | Genova si candida a Euro 2032 siamo contenti

Genova si riempie di entusiasmo: alla fine di un incontro stimolante a Palazzo Tursi, la neo sindaca Silvia Salis ha incontrato le delegazioni di Sampdoria e Genoa, consolidando il legame tra i club e la città. Con l’ambizione di candidare Genova a ospitare l’Europeo del 2032, questa sinergia promette un futuro ricco di passione e opportunità, lasciando tutti con il sorriso e la voglia di credere in un grande progetto comune.

Genova – Concluso intorno alle 16.20 l’incontro di Palazzo Tursi fra la neo sindaca di Genova Silvia Salis e le delegazioni di Sampdoria e Genoa. Presenti alla riunione in Comune per i. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genoa e Samp incontrano Salis a Tursi, Blazquez: “Genova si candida a Euro 2032, siamo contenti”

In questa notizia si parla di: Genova Genoa Salis Tursi

EMPOLI-GENOA 1-2 | Punti salienti | Vince importante per Genova | Serie A 2024/25 - Un emozionante match tra Empoli e Genoa si conclude con un 1-2 che rafforza le ambizioni dei liguri nella Serie A 2024/25.

Genoa e Samp incontrano Salis a Tursi, Blazquez: “Genova si candida a Euro 2032, siamo contenti” - 20 l’incontro di Palazzo Tursi fra la neo sindaca di Genova Silvia Salis e le delegazioni di Sampdoria e Genoa. Leggi su ilsecoloxix.it

Sampdoria, primo incontro con Silvia Salis sindaca di Genova. Ecco chi c’era della dirigenza - La Sampdoria e il Genoa incontrano per la prima volta in via ufficiale Silvia Salis da quando è diventata sindaca di Genova. Leggi su clubdoria46.it

Genova, presentati gli assessori della giunta Salis - "Questa è la giunta con più donne d'Italia nelle grandi città", ha detto Salis durante la presentazione ... Leggi su rainews.it