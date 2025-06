Genitori separati divorziati o vedovi | Regione Lombardia approva il bando ‘Accanto’ Come accedere

La Regione Lombardia ha appena approvato il bando 'Accanto', un sostegno concreto per genitori separati, divorziati o vedovi in condizioni di disagio socioeconomico. Se ti trovi in questa situazione e desideri ricevere un aiuto economico personalizzato, questa è la tua occasione. Ma come puoi accedervi e quali sono i requisiti? Scopriamolo insieme, passo dopo passo.

Milano, 9 giugno 2025 – Al via il bando della Regione Lombardia 'Accanto’. I genitori, in condizione di vedovanza e quelli che a causa di una separazione o di un divorzio s i trovano ad affrontare una fase di disagio socioeconomico, sulla scorta dell'Isee presentata, potranno ottenere un beneficio economico. Di cosa si tratat e come fare per accedervi? Ecco tutte le informazioni. Beneficio economico. Progetti personalizzati. Come accedere. Tre linee di intervento. Beneficio economico. La misura ‘Accanto’ prevede un beneficio economico compreso tra 1.500 e 2.500 euro, erogato in base all’ISEE presentata dai richiedenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Genitori separati, divorziati o vedovi: Regione Lombardia approva il bando ‘Accanto’. Come accedere

