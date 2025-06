Genitori penalmente responsabili per ogni foto dei figli sui social anche se pubblicata per errore Cosa ha deciso il Tribunale di Milano

In un mondo sempre più connesso, la tutela dei minori sui social diventa una priorità per la giustizia italiana. Il Tribunale di Milano ha stabilito che i genitori sono responsabilmente custodi delle foto dei propri figli pubblicate online, anche per errore. Questa decisione apre un nuovo capitolo sulla responsabilità digitale e sulla protezione della privacy dei più giovani. L'articolo...

Il Tribunale civile di Milano ha emesso una decisione che ridefinisce la responsabilità genitoriale nell'era digitale. In una controversia tra genitori che si accusavano reciprocamente di pubblicare foto dei figli sui social network senza autorizzazione, i giudici hanno stabilito un principio chiaro: i genitori sono "custodi" delle immagini dei propri figli e devono vigilare sul loro utilizzo, assumendosene la responsabilità penale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

