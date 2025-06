Genitori e lavoro | nel 2024 aumentano le dimissioni per cura dei figli ma il divario di genere resta marcato

Nel 2024, il rapporto tra genitori e lavoro si fa ancora più complesso: le dimissioni volontarie per motivi familiari aumentano, riflettendo le sfide di conciliazione, ma il divario di genere rimane marcato. L'ultimo rapporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro mette in evidenza come le decisioni professionali siano profondamente influenzate dalla genitorialità, sottolineando la necessità di politiche più eque per supportare davvero tutte le famiglie.

Il rapporto 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro offre uno sguardo aggiornato sul rapporto tra genitori e lavoro. Oltre 60.000 dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali da parte di madri e padri confermano quanto la genitorialità influenzi ancora profondamente le scelte professionali. Sebbene le madri restino le più coinvolte, aumenta la quota di padri che lascia il

