Generalfinance una ’clinica’ per le imprese in difficoltà

UNA CLINICA, ma per le imprese. Così ama definire la sua Generalfinance Massimo Gianolli, amministratore delegato della società di factoring che dal 2022 è quotata a Piazza Affari, sul segmento Star, dove il valore del titolo è più che raddoppiato: dai 7 euro circa della quotazione è arrivato infatti fino agli oltre 15 euro delle scorse settimane. Come tutte le società di factoring, Generalfinance finanzia le aziende in cambio della cessione e gestione dei loro crediti commerciali, anticipando cioè gli importi delle fatture a chi ha bisogno di liquidità. La peculiarità della società guidata da Gianolli è però quella di essere specializzata nel sostegno alle imprese in difficoltà, le "special situation", come le chiama lui in gergo tecnico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Generalfinance, una ’clinica’ per le imprese in difficoltà"

