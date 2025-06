Gaza Tajani | L' 11 giugno Adam arriverà in Italia ok di Israele alla partenza | Sarà curato al Niguarda di Milano

In un gesto di solidarietà e speranza, l’Italia accoglie Adam, il piccolo sopravvissuto alla tragedia di Gaza che ha perso dieci fratelli in un raid israeliano. Arrivato il 11 giugno a Milano, sarà curato presso l’Ospedale Niguarda, mentre la sua famiglia lo accompagnerà nel percorso di guarigione. Un esempio di umanità e vicinanza in momenti di grande difficoltà, perché la solidarietà non conosce confini.

Il piccolo, unico sopravvissuto di dieci fratelli uccisi in un raid israeliano, verrà curato nel nostro Paese. Viaggerà con la madre, la zia e quattro cuginetti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Tajani: "L'11 giugno Adam arriverà in Italia, ok di Israele alla partenza" | Sarà curato al Niguarda di Milano

Adam, l'unico sopravvissuto di 10 figli a Gaza dopo i raid israeliani: verrà curato negli ospedali dell'Emilia-Romagna - La storia di Adam, l'undicenne palestinese unico sopravvissuto di dieci figli, è un grido straziante che risuona nel cuore dell'umanità.

#MedioOriente Il piccolo #Adam (unico sopravvissuto di 10 fratelli alle bombe su Khan Younis a Gaza) sarà curato in Italia. "Verrà appena possibile" una volta "risolti i problemi di autorizzazioni israeliane", spiega il ministro Tajani. Potrebbe essere operato l'1

