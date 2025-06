Gaza | sequestrata nave umanitaria Greta Thunberg Rapito equipaggio

Una crisi umanitaria si aggrava ancora di più nel cuore di Gaza, dove una nave carica di aiuti, la "Madleen", è stata sequestrata e il suo equipaggio rapito durante un tentativo di portare soccorsi essenziali. L'intervento delle forze israeliane ha sollevato un'ondata di protesta e preoccupazione internazionale, mentre Greta Thunberg denuncia con forza questa drammatica escalation. La situazione rimane critica e in continua evoluzione.

La nave carica di aiuti "Madleen" diretta sulla Striscia è stata bloccata e alcuni componenti dell'organizzazione prelevati dalle forze di Israele. La denuncia dell'attivista L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gaza: sequestrata nave umanitaria, Greta Thunberg “Rapito equipaggio”

In questa notizia si parla di: Nave Gaza Sequestrata Umanitaria

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Freedom Flotilla, sequestrata da Israele la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza - BREAKING: Footage shows the moment when Israeli forces intercepted Freedom Flotilla Madleen Ship in international waters and kidnapped the 12 activists, asking them to surrender and raise their hands ... Leggi su tg.la7.it

Gaza, Freedom Flotilla: Israele ha attaccato la Madleen e sequestrato l’equipaggio - La missione umanitaria dell’organizzazione è stata fermata dalle autorità di Tel Aviv che hanno abbordato l’imbarcazione, dirottandola verso le coste israeliane. Leggi su editorialedomani.it

Flotilla, "Nave umanitaria diretta a Gaza sequestrata, equipaggio rapito da Israele". A bordo l'attivista Greta Thunberg - Il Ministero degli Esteri ha confermato che l'imbarcazione è stata dirottata e «sta dirigendosi in ... Leggi su gazzettadelsud.it