Gaza scontro Formigli-Parenzo | Senza Hamas non entri il conduttore | David non sei mai stato nella Striscia dici falsità - VIDEO

Un acceso confronto tra Corrado Formigli e David Parenzo a Piazzapulita ha acceso i riflettori su un tema delicato: senza Hamas, non si entra a Gaza. Formigli ha sottolineato che l’ingresso richiede il permesso di Israele, mentre Parenzo si è trovato al centro di critiche per alcune affermazioni sulla situazione. Uno scontro acceso che rivela le tensioni e le complessità di un conflitto ancora aperto.

Formigli ha accusato Parenzo di dire una "stupidaggine" e ha sottolineato: "Per entrare a Gaza, devi chiedere il permesso a Israele, non a Hamas", Acceso scontro tra Corrado Formigli e David Parenzo a Piazzapulita, su La7. Parenzo era ospite in studio per promuovere il suo libro ‚ÄúLo scandalo.

