Gaza migliaia di israeliani di Standing Together in marcia per portare cibo e aiuti nella Striscia | Qui contro il nostro governo - VIDEO

Migliaia di israeliani si sono uniti in una marcia simbolica verso Gaza, portando cibo e aiuti umanitari, mentre al contempo manifestano contro il governo di Benjamin Netanyahu. Organizzata da Standing Together, questa mobilitazione vuole evidenziare l’umanità condivisa e la richiesta di un cambiamento. Sostenere le ragioni di questa protesta significa chiarire che la solidarietà oltre i confini è possibile, e che ogni voce conta per promuovere pace e giustizia.

"Siamo qui per protestare contro l'annientamento di Gaza" aggiungono gli organizzatori Sono migliaia di israeliani in marcia verso Gaza per portare cibo e aiuti nella Striscia e protestare contro il governo di Benjamin Netanyahu. Ad organizzare la marcia è stata l'organizzazione Standing Toge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, migliaia di israeliani di Standing Together in marcia per portare cibo e aiuti nella Striscia: "Qui contro il nostro governo" - VIDEO

