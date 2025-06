Gaza Israele abborda nave con aiuti A bordo Greta Thunberg | il suo video

In un episodio che ha scosso l’opinione pubblica mondiale, le forze israeliane hanno abbordato una nave umanitaria della Freedom Flotilla con attivisti a bordo, tra cui la giovane attivista Greta Thunberg. Con un appello diretto al suo governo, Greta chiede aiuto e giustizia, mentre l’organizzazione denuncia l’episodio come un atto illegale e aggressivo. La vicenda mette nuovamente in evidenza le tensioni e le sfide del diritto umanitario in zones di conflitto.

Le forze israeliane hanno fermato e abbordato la nave della Freedom Flotilla Coalition per l’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza, con a bordo alcuni attivisti tra cui Greta Thunberg. E proprio la giovane svedese ha inviato un video messaggio diretto al proprio governo: “Venga a liberarci”. L’organizzazione denuncia: “La nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato”. Il ministero degli Esteri israeliano ha minimizzato, definendo la missione una trovata pubblicitaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Israele abborda nave con aiuti. A bordo Greta Thunberg: il suo video

