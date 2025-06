Gaza Israele abborda la nave della Freedom Flotilla | Greta Thunberg a bordo

In un gesto che scuote l’attenzione mondiale, le forze israeliane hanno abbordato la nave della Freedom Flotilla, con Greta Thunberg e altri attivisti a bordo, nel tentativo di bloccare un aiuto umanitario fondamentale nella Striscia di Gaza. La denuncia non si fa attendere: l’organizzazione dichiara che l’intervento è stato illegale e che l’equipaggio civile disarmato è stato…

Le forze israeliane hanno fermato e abbordato la nave della Freedom Flotilla Coalition, per l’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza, che trasportava Greta Thunberg e altri attivisti. A bordo c’erano 12 persone fra cui anche l’attivista brasiliano Thiago Avila e Rima Hassan, parlamentare europea franco-palestinese. La denuncia . L’organizzazione denuncia: “La nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato “. The last image of the crew. pic.twitter.comPkYQSLa3Ri — Rima Hassan (@RimaHas) June 9, 2025 Israele minimizza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Israele abborda la nave della Freedom Flotilla: Greta Thunberg a bordo

