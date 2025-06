gaza idf distribuisce acqua e panini a greta thunberg e attivisti di freedom flotilla

In un gesto sorprendente di solidarietà, l’IDF ha distribuito acqua e panini ai 12 attivisti, tra cui Greta Thunberg, a bordo della nave ‘Madleen’ intercettata nel tentativo di portare aiuti a Gaza. Un’immagine che sfida le aspettative e apre un dibattito sulle dinamiche di conflitto e umanità. Tutti i passeggeri dello ‘yacht dei…

Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso sui propri canali social un video in cui i soldati dell’Idf distribuiscono acqua e panini ai 12 attivisti, tra cui Greta Thunberg, della nave ‘Madleen’ della Freedom Flotilla Coalition, intercettata e abbordata dall’esercito mentre tentava di forzare il blocco navale sulla Striscia per portare aiuti a Gaza e sensibilizzare l’opinione pubblica sul conflitto. “Tutti i passeggeri dello ‘yacht dei selfie’ sono al sicuro e incolumi. Sono stati distribuiti loro panini e acqua. Lo show è finito”, scrive il dicastero, specificando che l’imbarcazione “sta navigando in sicurezza verso le coste di Israele e che i passeggeri torneranno nei loro Paesi d’origine e che gli aiuti a Gaza saranno consegnati attraverso i canali ufficiali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it