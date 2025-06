Gatto maltrattato | riconsegnato al proprietario LNDC Animal Protection chiede un nuovo sequestro

pochi mesi dopo, il gatto è stato riconsegnato al proprietario. Ora, l’LNDc Animal Protection chiede un nuovo sequestro, poiché le condizioni di maltrattamento e la tutela dell’animale sono ancora a rischio. Questo grave episodio sottolinea l’urgenza di interventi più severi e di una tutela reale per gli animali, affinché episodi del genere non si ripetano e i diritti degli esseri viventi siano sempre rispettati.

Un video scioccante, diffuso sui social, ha documentato i maltrattamenti inflitti a un gatto in un appartamento di Monte Mario, a Roma. Le immagini mostrano l'animale legato con una corda a una ringhiera, strattonato e addirittura lanciato in aria dal proprietario. L'indignazione dell'opinione pubblica è stata immediata. L'11 maggio scorso, la polizia locale di Roma Capitale, XV Gruppo, è intervenuta sequestrando l'animale. Tuttavia, pochi giorni dopo, il pubblico ministero incaricato ha disposto il dissequestro del gatto, ritenendo non necessario tenerlo lontano dal proprietario per proseguire le indagini.