Gatto legato e lanciato dal balcone… Il giudice decide per il riaffido al padrone aguzzino La protesta dei gruppi animalisti della capitale

Sta facendo discutere il caso del gatto legato e maltrattato nel quartiere Monte Mario a Roma, documentato da un video diffuso in rete. Nel filmato, si vede l'animale immobilizzato con una corda a una ringhiera, strattonato violentemente e lanciato in aria dal proprietario. L'intervento delle autorità e il dissequestro. Il 15° gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale era intervenuto l'11 maggio, procedendo con il sequestro dell'animale. Tuttavia, pochi giorni dopo, il pubblico ministero incaricato dell'indagine ha disposto il dissequestro, ritenendo il provvedimento non necessario ai fini investigativi.