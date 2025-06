Gatto legato a una corda e fatto saltare dal balcone a Roma | il giudice nega il sequestro

Un episodio scioccante segna ancora una volta il cuore di Roma: un gatto brutalmente lanciato dal balcone da un proprietario, nonostante le immagini e le indagini in corso. Il giudice ha deciso di non procedere con il sequestro dell’animale, suscitando indignazione tra i rappresentanti degli animali e le associazioni di tutela. È tempo di riflettere sulla necessità di leggi più severi e di un impegno condiviso per proteggere chi non può difendersi da solo. Continua a leggere.

#Roma, quartiere Torresina: gatto legato con una corda sul balcone, esposto al vuoto. Ora Filippo è salvo grazie alla Garante degli animali del Comune di Roma."Pronti a prenderci cura di lui. Serve più formazione e azione immediata nei casi di #maltrattam Partecipa alla discussione

