Gatti Juve quel dirigente monitora attentamente il difensore bianconero! Il suo profilo è un suo pallino ed è sotto stretta osservazione L’indiscrezione che spaventa i bianconeri

Il mercato della Juventus si infiamma: Federico Gatti, difensore talentuoso e ormai nel mirino di diversi club di Serie A, potrebbe essere il prossimo grande squillo di questa sessione estiva. Con un profilo che ha già catturato l’attenzione di Napoli, i bianconeri devono ora affrontare una decisione cruciale: confermare il proprio gioiello o lasciarlo partire. La finestra di calciomercato si apre, e le sorprese sono dietro l’angolo.

Gatti Juve, "piovono" conferme in merito all'interesse di quel club di Serie A: è un pallino tenuto sotto stretta osservazione. Giungono ulteriori conferme in merito a un nome che potrebbe riguardare le uscite del calciomercato Juventus nel corso di questa sessione estiva. Il profilo che potrebbe salutare i bianconeri è quello di Federico Gatti. Stando a quanto risulta al Corriere dello Sport, il Napoli starebbe monitorando attentamente il numero 4 della Vecchia Signora. Questo obiettivo è voluto soprattutto dal DS azzurro, Giovanni Manna, che non vuole fermarsi a Luca Marianucci per il rafforzamento del pacchetto arretrato.

