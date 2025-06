Garlasco terminati rilievi dei Ris a casa Poggi

Dopo oltre sei ore di indagini meticolose, i RIS e i Carabinieri di Milano hanno concluso i rilievi nella casa Poggi a Garlasco, utilizzando tecnologie all’avanguardia come droni e laser per ricostruire l’ambiente in 3D. Questa operazione mira a chiarire ogni dettaglio della tragica vicenda, confrontando le immagini del passato con la scena attuale. Restate sintonizzati per gli sviluppi di questa intricata indagine.

Sono terminati dopo oltre sei ore nella villetta della famiglia Poggi, a Garlasco, i rilievi dei Ris e del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. I militari, attraverso rilevatori laser e droni, hanno effettuato una ricostruzione 3D degli ambienti della casa per effettuare una comparazione con le immagini del 2007 in modo stabilire l'esatta dinamica dell'omicidio e della disposizione delle tracce di sangue di Chiara Poggi all'interno dell'abitazione. In casa, oltre ai genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi, era presente anche Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, e il consulente della famiglia Davide Radaelli.

