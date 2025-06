Garlasco sopralluogo dei Ris nella villetta dei Poggi con laser scanner e droni

Nel cuore di Garlasco, i Ris stanno utilizzando avanzate tecnologie come laser scanner e droni per un sopralluogo nella villetta dei Poggi. La notizia, rilanciata dal Tg1, sottolinea l’importanza di questa operazione: riprodurre in 3D la casa e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue, un passo cruciale verso la verità e la giustizia.

Garlasco Sopralluogo Villetta Poggi

Tutto molto bello...Ris di Parma complimentoni! #Carabinieri #RIS #Parma #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio Partecipa alla discussione

Perché Luciano Garofano ex comandante del RIS e consulente dei Poggi, ha negato di essere entrato nella casa dei Poggi? Partecipa alla discussione

