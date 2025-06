Garlasco sopralluogo dei Ris nella villa della famiglia Poggi

Gli uomini del Ris dei carabinieri hanno avviato un nuovo sopralluogo nella villa della famiglia Poggi a Garlasco con laser, scanner e droni. La notizia è stata diffusa nella mattinata di lunedì 9 giugno 2025 dai canali social del Tg1. L’obiettivo dell’approfondimento di indagine è riprodurre in 3D gli spazi dell’abitazione e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue. I militari sono entrati nell’abitazione sulla base di un decreto di ispezione della procura di Pavia, notificato ai legali della famiglia Poggi e di Andrea Sempio. L’avvocato dei Poggi: «Misurazioni e rilevazioni per ricostruire la scena del crimine». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Garlasco, sopralluogo dei Ris nella villa della famiglia Poggi

