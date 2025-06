Garlasco Selvaggia Lucarelli smentisce il famoso conduttore | con chi se la prende

Mentre il caso Chiara Poggi riaccende le discussioni e Alberto Stasi torna sotto i riflettori, Selvaggia Lucarelli sceglie di mettere in luce un aspetto spesso trascurato: i danni della gogna mediatica. La giornalista invita a riflettere sull’impatto psicologico su chi, innocentemente coinvolto, si ritrova al centro delle polemiche pubbliche. Un'analisi che invita a considerare il peso delle nostre parole e l’importanza di una giusta tutela dei diritti umani.

Personaggi TV. Mentre il caso d i Chiara Poggi viene nuovamente riesaminato e il nome di Alberto Stasi ritorna al centro del dibattito pubblico, Selvaggia Lucarelli sceglie una linea opposta rispetto alla maggioranza dei commentatori. La giornalista non si concentra tanto sui possibili colpevoli, quanto sull’effetto devastante che l’attuale esposizione mediatica può avere su chi viene messo alla gogna pubblica, pur non essendo nemmeno indagato. Sui social e in tv, la Lucarelli non ha usato mezze misure: “ Attendo che tenti di togliersi la vita una delle persone su cui tutti i giorni leggo insinuazioni schifose ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it