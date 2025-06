Garlasco ritorno al futuro | cosa stanno cercando i Ris nella villetta e cos’è la Bloodstain pattern analysis La posizione dell’impronta 33 di Andrea Sempio

Garlasco, ritorno al passato: i Ris sono tornati nella villetta di via Pascoli per un nuovo sopralluogo, cercando di fare luce su dettagli ancora oscuri, come la Bloodstain Pattern Analysis e la posizione dell'impronta 33 di Andrea Sempio. Un'attività che mira a colmare le lacune investigative e portare chiarezza su uno dei delitti più dibattuti dell’estate 2007. Le autorità rinnovano così il loro impegno nel tentativo di svelare la verità .

Ancora un’attività che sembrerebbe voler recuperare quanto in passato, nelle immediatezze del delitto, non è stato fatto, è stato fatto in parte, o è stato fatto male. È in corso in queste ore, infatti, un nuovo sopralluogo dei carabinieri del Ris, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia. Le autorità si sono recate quindi nella villetta di via Pascoli a Garlasco in cui il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com