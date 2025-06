Garlasco Ris nella villetta dei Poggi con scanner e droni

Nella tranquilla Garlasco, le indagini sul caso Poggi si fanno sempre più tecnologiche. Gli esperti del RIS dei carabinieri stanno utilizzando scanner laser e droni per esplorare la villetta di Via Pascoli, dove ha perso la vita Chiara Poggi. Questo approccio innovativo mira a ricostruire in 3D l’ambiente e le tracce di sangue, aprendo nuove prospettive nella ricerca della verità. Un passo avanti che potrebbe svelare dettagli nascosti e fare luce sul mistero.

Nuovo sviluppo delle indagini su Garlasco. Gli uomini del Ris dei carabinieri sono da poco entrati nella villetta di Via Pascoli a Garlasco dove venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi con laser, scanner e droni. Obiettivo dell'approfondimento di indagine è riprodurre in 3d la casa e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Garlasco, Ris nella villetta dei Poggi con scanner e droni

Garlasco, dal canale spunta un martello: le prove di compatibilità per stabilire se è quello sparito dalla villetta - A Garlasco, emergono nuove piste nell'inchiesta sul delitto avvenuto nella villetta. Un martello, rinvenuto nel canale, è sotto analisi per verificarne la compatibilità con l'arma scomparsa.

