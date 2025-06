garlasco ris nella villetta dei poggi con droni e scanner per ricostruzione 3d

Un nuovo capitolo si apre nelle indagini di Garlasco, dove i carabinieri del Ris impiegano tecnologie all’avanguardia come droni, laser e scanner 3D nella villetta di Via Pascoli. Obiettivo: ricostruire con precisione la scena del delitto e svelare dettagli nascosti attraverso le tracce digitali. Questa innovativa metodologia potrebbe finalmente fare luce su aspetti ancora ignoti, avvicinando la verità sul tragico caso di Chiara Poggi.

Nuovo sviluppo delle indagini su Garlasco. Gli uomini del Ris dei carabinieri sono da poco entrati nella villetta di Via Pascoli a Garlasco dove venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi con laser, scanner e droni. Obiettivo dell'approfondimento di indagine è riprodurre in 3D la casa e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue. Secondo quanto si è appreso dagli inquirenti, l'attività dei Ris dei carabinieri nella villetta di Garlasco non sarebbe un sopralluogo a sorpresa, ma un'attività pianificata, tanto che il sopralluogo sarebbe stato notificato alla parti già da tempo. Al decreto di ispezione stanno provvedendo i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, delegati alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pavia sul nuovo filone di indagine sull'omicidio di Chiara Poggi che vede come unico indagato, al momento, Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it