Garlasco rilievi dei Ris a casa Poggi

A 18 anni dal tragico delitto di Garlasco, l'attenzione degli investigatori si riaccende con una nuova ispezione scientifica nella villetta di via Pascoli. I carabinieri del RIS stanno utilizzando tecnologie all’avanguardia per ricostruire in 3D ogni dettaglio dell’abitazione, cercando di svelare nuovi elementi sulla scena del crimine. Un’indagine che potrebbe finalmente portare alla verità sul caso Poggi, mantenendo viva l’attenzione e la speranza di giustizia.

A 18 anni dal delitto di Garlasco, gli investigatori tornano nella villetta di via Pascoli per una nuova, approfondita ispezione scientifica. I carabinieri del Ris, su incarico della Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone, stanno effettuando rilievi ad alta tecnologia per ricostruire in 3D l’interno e l’esterno dell’abitazione dove, nell’agosto del 2007, venne uccisa . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Garlasco, rilievi dei Ris a casa Poggi

In questa notizia si parla di: Garlasco Rilievi Casa Poggi

Garlasco, così i rilievi nella villetta smontano la condanna di Alberto Stasi: «L’assassino di Chiara non ripulì lavabo e dispenser» - Un'analisi approfondita dei rilievi nella villetta di Garlasco mette in discussione la condanna di Alberto Stasi, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi.

#Garlasco La spocchia di chi si sente stocazzo e si crede intoccabile, e forse lo era (e ho letto solo la prima colonna)ma poi arrivò #Napoleone e son curiosa di sapere cosa dice oggi la dolcissima Stefania Cappa. Qui si devono fare nomi e cognomi ragazzi. # Partecipa alla discussione

Il caso Garlasco e quella guerra dentro la massoneria e la magistratura 26/05/2025 di Cesare Sacchetti Se si dovesse pensare allo scenario nel quale ambientare un giallo, forse Garlasco non sarebbe il primo posto che verrebbe in mente. Un piccolo paesino Partecipa alla discussione

Caso Garlasco, nuovi rilievi scientifici: cosa cercano oggi nella villetta di Chiara Poggi? Dna, impronte e Bloodstain Pattern Analysis - La villetta di via Pascoli 8, teatro del delitto del 13 agosto 2007, è di nuovo al ... Leggi su msn.com

Garlasco, i Ris nella villetta dei Poggi: ecco cosa cercano - Laser, scanner e droni nella casa di via Pascoli dove è stata uccisa la 26enne Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 ... Leggi su msn.com

Garlasco, i Ris nella villetta dei Poggi con laser e droni. L'obiettivo è ricostruire «tracce ed effetti materiali», le traiettorie del sangue - Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta nella villetta di Garlasco di via Pascoli ... Leggi su msn.com