Garlasco radar e laser | per 7 ore al setaccio casa Poggi | il dramma della madre

Le forze dell'ordine hanno setacciato casa Poggi con radar e laser per sette ore, scavando nel passato di una delle indagini più complesse e suggestive della cronaca italiana. L’obiettivo? Ricostruire ogni dettaglio e chiarire i dubbi ancora irrisolti su quella tragica notte del 2007. Un’operazione che potrebbe cambiare le sorti di un caso che ha sconvolto Garlasco e l’Italia intera, avvicinandoci alla verità.

Poco dopo le 16 di oggi, lunedì 9 giugno, è terminato il sopralluogo investigativo in casa Poggi, la villetta di via Pascoli, a Garlasco (Pavia), in cui il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi. L'attività ispettiva, decisa dalla Procura di Pavia nell'ambito delle nuove indagini che vedono indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è stata effettuata dai carabinieri di Milano e dal Ris di Cagliari. Le forze dell'ordine hanno effettuato la "triangolazione", ossia usato un metodo specifico previsto nell'ambito della "Bloodstain Pattern Analysis", di tutte le tracce rinvenute e repertate nel 2007 all'epoca dell'omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco, i carabinieri che oggi per ore hanno portato avanti l'ispezione nella villetta dei Poggi, usando laser scanner, droni e rilievi fotografici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it